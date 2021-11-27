مصرع عامل صدمه قطار VIP في سوهاج

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لقى اليوم عامل مصرعه عندما صدمه قطار VIP أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد وائل مراد مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ من الأهالي، بإصطدام قطار بشخص ووفاته أمام قرية «روافع القصير» بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء مرور قطار VIP «الإسكندرية – الأقصر»، اصطدم بالمدعو خالد. س. أ «45 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبورالمشاة، مما نتج عنه وفاته، وبسؤال نجل عمه المدعو جمال. م «51 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أقر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.