تتبعاه وخطفا الحقيبة.. ضبط متهمين بسرقة مبلغ مالي من محاسب بالقاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط مسجلين خطر وراء ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من محاسب بالقاهرة عقب قيامه بصرف المبلغ المالي من أحد مكاتب الصرافة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من محاسب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمدينة نصر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي من مكتب صرافة بدائرة القسم وأثناء سيره فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها المبلغ المالي، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، توصل إلى أن مرتكبي الواقعة عاطلان مقيمان بمحافظة الفيوم ولهما معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة «قيادة وملك أحدهما»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «التتبع والخطف» باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنهما.