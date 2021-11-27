شاهدها تلهو مع شقيقها بشكل مخل.. عامل يضرب نجلته بـ«سلك» حتى الموت بسوهاج

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كشفت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، غموض وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادى بمقر إقامة والدها بمدينة الخصوص بالقليوبية، ومحاولة والدها دفنها بمسقط رأسه بدائرة مركز طما في شمال المحافظة، حيث تبين قيام والدها بضربها بسلك كهرباء حتى فارقت الحياة، وذلك عقب مشاهدته لها تلهو مع شقيقها «8 سنوات» بشكل مخل وخادش للحياء، وأتهمت والدتها المطلقة الأب بارتكاب الواقعة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول آلاء. خ. م «12 سنة- طالبة بالصف الأول الإعدادي»، وتقيم طرف والدها بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية جثة هامدة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وقررت والدتها «34 سنة – مطلقة» وتقيم بدائرة المركز، أمام العميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، بأنها مطلقة منذ 3 سنوات، وأن نجلتها المتوفاة وأشقائها يقيمون طرف والدهم المدعو خالد. م. خ «37 سنة- عامل» ويقيم بدائره قسم الخصوص بالقليوبية، وله محل إقامة آخر بدائرة المركز، واتهمته بالتعدى على نجلتهما بالضرب والتسبب في وفاتها.

وتمكن الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف أمام العقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى، بإرتكابه للواقعة بتاريخ أول أمس عقب مشاهدته للمجنى عليها رفقة شقيقها الطفل أحمد «8 سنوات- تلميذ» يقيم بمنزله بذات الناحية أثناء لهوها معه بشكل مخل وخادش للحياء، مما دعاه للقيام بالتعدي عليها بالضرب المبرح مستخدماً في ذلك سلك كهرباء حتى فارقت الحياة.

وعقب ذلك قام بنقلها لقريته بدائرة مركز طما لدفنها بمقابر الأسرة، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود إصابات بالجثة، عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة ومرور حوالى 12 ساعة على وفاتها، ويشتبه جنائياً في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.