والدة المتهم بقتل ابن زوجته في حلوان.. رطمه بالحائط ونفخ دخان الحشيش في وجهه

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كشفت تحقيقات النيابة في واقعة قتل موظف وربة منزل نجل المتهمة الثانية في حلوان، عن أن المتهم الأول منذ زواجه من والدة المجنى عليه، اعتاد سوء معاملته.

وقالت والدة المتهم الأول في التحقيقات، إن ابنها تزوج من المتهمة الثانية وكانت إقامة طفلها الصغير معهما، وبدى لهما سوء معاملة المتهمين للصغير، إذ تكرر تعديهما له بصورة غير آدميه وإقدام نجلها المتهم على نفخ دخان السجائر بما تحويه من جوهر الحشيش في وجهه، وإهمال المتهمة الثانية في رعاية صغيرها وعدم إقدامها على نهر المتهم حال تعديه على صغيرها.

وأضافت بقيام نجلها المتهم برطم الصغير في الحائط بكلتا يداه وعزمه أمام المتهمة انتقامًا منها، مما أصاب الصغير برعب شديد وبكاء هيستيري ولم يتحرك لأمه ساكنا من جرائه.

وأقر المتهم بتكرار تعديه على الصغير بالضرب وإحداث إصابته نتيجة عقره ونفخه للسجائر بما تحويه من جوهر مخدر في وجهه وإلقائه في تاريخ سابق على الوفاة بكلتا يداه وعزم قوته نحو الحائط.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، وربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامهما بقتل نجل المتهمة الثانية بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسنى العالم، ومحمد فهمى عبدالكريم، والدكتور محمد بركات وأمانة سر محمد جبر.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجنى عليه عمدا، وقال أمر الإحالة إن النيابة تتهم كلا من «حسين. ع» و«سماح. م» لأنهما في تاريخ سابق عن 2 فبراير 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان، قتلا المجنى عليه «محمد. أ» نجل المتهمة الثانية عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تجرد كلاهما من معانى الإنسانية التي فطر عليها البشر وأطلقا عنانهما لأفكارهما الشيطانية دون خوف من عقاب وتحليا بنفوس خبيثة فاعتادا التعدى على المجنى عليه بالضرب دون رحمة أو شفقة محدثين إصاباته بعموم جسده والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي أودت بحياته مع علمهما بعدم قدرته الجسدية وقواه على تحمل تلك الضربات حال كون المجنى عليه طفلا .