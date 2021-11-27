«قتل زوجته بسكين».. المشدد 7 سنوات لمدرس دار السلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامه بقتل زوجته بدار السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسنى العالم، ومحمد فهمى عبدالكريم، والدكتور محمد بركات وأمانة سر محمد جبر.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمه القتل دون سبق الإصرار أو الترصد، وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليها قبل الإفطار في شهر رمضان الماضى، تطورت إلى صراخ الزوجة ومحاولتها ترك مسكن الزوجية قبل الإفطار بساعة وحاولت فتح باب الشقة والخروج، إلا أن زوجها المتهم منعها حتى لا تفضحه أمام الجيران، وخلال المشاجرة كان يعد وجبة الإفطار ويقطع السلطة فطعنها بالسكين التي كانت في يده فسقطت أرضا وفارقت الحياة.