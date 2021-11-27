اليوم.. الأهلي يحل ضيفًا على فيوتشر في دوري الجمهورية للشباب

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يحل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» ضيفًا على فيوتشر، اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الجمهورية للشباب.

يسعى «أهلي٢٠٠١» خلال مباراة اليوم لتحقيق فوز جديد، لكي يواصل المنافسة على صدارة الترتيب، ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم منذ بداية الموسم، في ظل رغبته في الحفاظ على لقب الدوري الذي فاز به في الموسم الماضي.

وخلال مباراته السابقة أمام الاتحاد السكندري سجل على عمرو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة، وفي الشوط الثاني سجل الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة ٧٦، قبل أن ينجح البديل أحمد عربي من أول لمسة في تسجيل هدف الفوز للأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٢- ١.

وجمع «أهلي٢٠٠١» في رصيده ١٧ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات، والتعادل في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبدالظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبدالله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك.