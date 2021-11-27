أفسد شهر العسل.. متحور كورونا الجديد يحاصر خالد عليش وزوجته بجنوب أفريقيا (التفاصيل)

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كشف الإعلامي خالد عليش تعرضه إلى موقف «غريب» أثناء قضاءه شهر العسل في جنوب أفريقيا، هذه الأيام.

ولفت إلى أنه وزوجته محتجزين بجنوب القارة الأفريقية، بسبب قرار وقف الطيران لانتشار متحور كورونا الجديد .

وشارك «عليش» عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام» فيديو ويتحدث للجمهور عن ما حدث لهما، وقال إن الأيام الأولى من شهر العسل مرّت بشكل جيد حتى حدثت تلك المستجدات التي أعاقتهما عن استكمال جولتهما في شهر العسل بالسفر إلى دبي.

حيث لفت إلى أن رحلتهما إلى دبي تم إلغائها وهما يأملان العودة إلى مصر بسلام، فيما أكدت الإعلامي والممثل «عليش» على أنهما بحالة جيدة مطمأنًا الجمهور.

وأضاف «احنا زي الفل واللي حصل في مكان بجانب مدينة جوهانسبرغ واحنا في مدينة ثانية، وقريب هنمشي ويارب نمشي من هنا بسلام»، وتابع خالد عليش: «خدوا بالكم من نفسكم بريطانيا وقفت السفر واليابان وبدأنا نلبس ماسك بس».

ولفتت زوجته الإعلامية ميرهان عمرو إلى أن، أمس، يوم ميلادها الذي يتزامن مع تلك الأحداث قائة: «يوم ميلادي يوم مش عادي».

ورغم تلك الأجواء التي يمران بها احتفل خالد عليش بعيد ميلاد زوجته ميرهان عمرو، ونشر فيديو للاحتفال.

وكان خالد عليش احتفل بزفافه على ميرهان عمرو، الجمعة 19 نوفمبر، فيما قدم أغنية لزوجته بحفل الزفاف.

وكان المتحور الجديد بجنوب أفريقيا أربك العالم، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقييد السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى، اعتبارًا من يوم الاثنين، في ظل المخاوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي عُثر عليه في جنوب إفريقيا.

وقال بايدن، في بيان للبيت الأبيض، إنه «كإجراء احترازي إلى أن نحصل على مزيد من المعلومات، أطلب قيودًا إضافية على السفر الجوي من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى. ستدخل هذه القيود الجديدة حيز التنفيذ في 29 نوفمبر».

وأضاف أنه «بالنسبة للمجتمع العالمي يجب أن توضح الأخبار حول هذا البديل الجديد أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الوباء حتى يكون لدينا لقاحات عالمية. لقد تبرعت الولايات المتحدة بالفعل بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من أي دولة أخرى مجتمعة. لقد حان الوقت لكي تضاهي الدول الأخرى سرعة أمريكا وكرمها».