بيت الزكاة والصدقات يقدم إعانات عاجلة لإغاثة متضرري السيول في أسوان

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أطلق بيت الزكاة والصدقات، قافلة مساعدات لأهالي أسوان المتضررين من السيول الأخيرة، وذلك بعد توجيهات عاجلة بسرعة إغاثة الأهالي وتقديم إعانات عاجلة لهم، حيث تحركت قافلة مساعدات من بيت الزكاة إلى اسوان.

وقامت قافلة بيت الزكاة بتوزيع ٦ آلاف كرتونة بها سلع غذائية على الأسر المتضررة من السيول والتي تسببت في تهدم بيوت الأهالي وإلحاق الضرر بهم .

وتم توزيع المساعدات العاجلة في القرى المتضررة والتي ضمت قرية كيما حدود، قرية أبوريش، وقرية بهاريف، وقرية الملقطة، وجزيرة هيسة.

يستمر بيت الزكاة والصدقات في حملة المساعدات خلال الايام القادمة، حيث قام باحثو بيت الزكاة والصدقات بدراسة الحالات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة، لتحديد نوع الدعم اللازم لكل أسرة خلال الفترة المقبلة.

ويندرج برنامج إغاثة إنسانية للتدخل في الأزمات والكوارث ببيت الزكاة والصدقات المصرى تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون والمساعدة العاجلة للأفراد والأسر الذين يمرون بأزمة أو كارثة، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات من خلال برنامج «إغاثة إنسانية» على مساعدة الحالات العاجلة والتي تتطلب التدخل السريع، ورفع المعاناة والتدخل العاجل، سعيا إلى مجتمع قادر اجتياز التحديات، والمساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للزكاة.

بيت الزكاة والصدقات يقدم إعانات عاجلة لإغاثة متضرري سيول أسوان