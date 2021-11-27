53 ندوة للتثقيف الصحي بتعليم الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـالوادى الجديد، أن الأسبوع الماضى، شهد تنفيذ نحو 53 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال حسن، أن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية بدأت مطلع العام الدراسى الجديد وفى اسبوعها السابع شهدت عدة موضوعات هامة تضمنت التغذية السليمة، صحة المراهقين، الإسعافات الأولية، أضرار التدخين، الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى .

واشار إلى أنه تم تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالتعاون مع مسؤول الصحة بقطاع تعليم المحافظة والاتصال السياسى.