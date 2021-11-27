«يونسيف» تدعو لتضافر جهود الدول للحد من الخسائر البشرية لغرق قوارب المهاجرين

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دعت منظمة اليونيسف إلى القيام بعمل جماعي وسريع وحاسم لوضع حد للخسائر البشرية الناجمة عن غرق قوارب المهاجرين في البحر، وذلك في أعقاب غرق ما لا يقل عن 27 شخصا هذا الأسبوع في القناة الإنجليزية.

وفي بيان صدر امس للمنظمة، قال أفشان خان، منسق اليونسيف الخاص للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا: «أشعر بالصدمة من أنباء حادثة غرق السفينة قبالة الساحل الفرنسي، والذى ادى إلى وفاة 27 شخصا من بينهم أطفال وامرأة حامل».

وأشار إلى أن هذه «المأساة الأكثر دموية» على طول القناة الإنجليزية – هي تذكير صارخ بالحاجة إلى عمل جماعي وعاجل لوقف الخسائر التي يمكن تجنبها في البحر ومنع وقوع أحداث مماثلة مرة أخرى في المستقبل.

وقال خان إن اليونيسف تجدد النداء العاجل لجميع الدول الأعضاء للتحرك من أجل توسيع نطاق عمليات البحث والإنقاذ في البحر، بما في ذلك الإنزال الآمن؛ وتوفير مسارات قانونية آمنة لحماية الأطفال أثناء التنقل ومنع تعرّضهم لرحلات خطرة وللعنف والإيذاء والاستغلال من قبل المتاجرين والمهربين.

ودعا إلى التحرك كي لا تتم إعادة الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين إلى أي بلد ما لم يتقرر ذلك في مصلحتهم الفضلى، وفقا للمعايير القانونية؛ ووضع حد لاحتجاز الأطفال بسبب الهجرة والحفاظ على شمل العائلات.

كما دعا إلى حماية الأطفال في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وعلى طول طرق الهجرة، من خلال ضمان ظروف استقبال ملائمة وإجراءات لجوء ملائمة للأطفال.

وقال: «إنه لمن المقلق للغاية إلى أي مدى نحن بعيدون عن إعمال حقوق الأطفال المتنقلين. اليونيسف مستعدة لتكثيف جهودها مع الحكومات، ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الإنساني العاجل والحماية للأطفال المتنقلين».