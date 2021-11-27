مسؤول ماكينات «ATm» بأحد البنوك يستولى على 700 ألف جنيه من حسابات العملاء

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم السبت، القبض على المدير المسؤول عن ماكينات الصراف الآلي بأحد البنوك، لاستغلاله طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء الذي أجروا عمليات عبر ماكينات الصراف الآلي دون سحب النقود نتيجة تعطل أو أسباب تقنية أخرى خاصة بالماكينات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مسؤولي أحد البنوك باكتشافهم قيام المدير المسؤول عن ماكينات الصراف الآلي بالبنك باستغلال طبيعة عمله كونه المسؤول عن ماكينات الصراف الآلي والاطلاع على حسابات الإيداعات الخاصة بماكينات الصراف الآلي والتي يوجد بها فائض من عمليات السحب والإيداع وهي المبالغ المالية الناتجة عن العمليات التي تمت ولم يقم العميل بسحب النقود منها لتعطل ماكينات الصراف الآلي حينها أو أسباب تقنية أخرى خاصة بالماكينات والتي يقوم بالاطلاع عليها نظراً لطبيعة عمله.

أكدت التحريات، استيلاء المتهم على تلك المبالغ خلسة، بإنشاء حساب خاص بأحد أقاربه وتحويل تلك المبالغ إلى ذلك الحساب دون علم البنك والاستيلاء عليها عقب ذلك، إذ قام بإجراء 59 عملية سحب خلال الأشهر الأخيرة بإجمالي مبالغ بلغت 700 ألف جنيه مصري تم الاستيلاء عليها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته بطاقة الدفع الإلكتروني المستخدمة في صرف المبالغ المالية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.