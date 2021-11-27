جولة مرورية من مسؤولي الشركة القابضة للمدرسة الفنية للمياه في أسيوط

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شهدت المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد جولة مرورية من مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب، حيث زار العميد خالد المهدي المشرف العام على المدارس الفنية للمياه على مستوي كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه وبصحبته عدد من مسئولي الشركة ومسئولي مديرية التربية والتعليم وممثلي التعليم الفني وبعض المعلمين بالمدرسة.

تفقدت جولة المرور جميع التجهيزات المزودة بها المدرسة من فصول وورش ومعامل تم تجهيزها بواسطة شركة مياه أسيوط، كما تابعت الجولة مدى الإلتزام بالضوابط واللوائح الداخلية الخاصة بالمدرسة على كافة الأصعدة باعتبار أن العملية التعليمية الناجحة أساسها وضوح الهدف وبذل كافة الجهود للوصول بأبنائنا الطلاب إلى ما تصبو إليه الاستراتيجية التنموية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تولي إهتماماً كبيراً للتعليم الفني في ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تسعي إلى تحقيق طفرة جديدة في التعليم الفني وفتح فرص غير مسبوقه لتخريج جيل جديد ذو مهارة عالية تساير المعايير القومية والدولية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل.

واجتمع اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط مع الوفد، عقب جولة المرور لمراجعة أهم الملاحظات والضوابط واللوائح التي تقوم عليها العملية التعليمية بالمدرسة لتتمكن من تحقيق خدمه تعليمية مميزة لمحافظة أسيوط وعدد من المحافظات المجاورة لها بجنوب الصعيد.