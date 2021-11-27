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أسفرت قرعة ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقررة إقامتها في دولة قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، عن مواجهات صعبة.

وفي ما يلي نتيجة قرعة ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

المسار الأول (A):

المباراة رقم (1) - ويلز - النمسا

المباراة رقم (2) - أوكرانيا - إسكتلندا.

الفائز من المباراة رقم (1) سيواجه الفائز من المباراة رقم (2)

والفائز بينهما سيتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.



المسار الثاني (B):

المباراة رقم (1) - روسيا - بولندا

المباراة رقم (2) - السويد - التشيك.

الفائز من المباراة رقم (1) سيواجه الفائز من المباراة رقم (2)

والفائز بينهما سيتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.



المسار الثالث (C):

المباراة رقم (1) - البرتغال - تركيا

المباراة رقم (2) - إيطاليا - مقدونيا الشمالية.

الفائز من المباراة رقم (1) سيواجه الفائز من المباراة رقم (2)

والفائز بينهما سيتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وتم اعتماد نظام جديد للملحق الأوروبي، الذي يشارك فيه 10 منتخبات أصحاب المركز الثاني في مجموعاتها إضافة إلى أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية (2020-2021) لم يتأهلا إلى المونديال أو إلى الملحق من خلال المجموعات.

وبحسب هذا النظام فإن المنتخبات المتأهلة إلى الملحق بلغت 12 منتخبا تم تقسيمها على ثلاثة مسارات "A - B - C" كل مسار ضم أربعة منتخبات ستلعب بحسب القرعة كل منتخبين في الدور نصف النهائي "من مباراة واحدة" ثم سيتواجه المنتخبان الفائزان في مباراة حاسمة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، علماً بأن المنتخبات الستة الأولى بحسب التصنيف الأوروبي ستخوض مواجهة نصف النهائي على أرضها.

وسينضم الفائز في كل نهائي إلى المنتخبات العشرة التي ضمنت التأهل مباشرة من خلال التصفيات.

تصنيف المنتخبات الـ12

وبحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن المنتخبات الستة الأولى في التصنيف هي كل من (البرتغال – إسكتلندا – إيطاليا – روسيا - السويد – ويلز).

بينما منتخبات المستوى الثاني ستكون كل من (تركيا – بولندا – مقدونيا الشمالية – أوكرانيا – النمسا – جمهورية التشيك).

وتقرر تجنب المواجهة بين روسيا وأوكرانيا لاعتبارات سياسية وعدم وقوعهما في نفس المسار.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي في المسارات الثلاثة يوم 24 مارس من عام 2022 علما بأن المباريات النهائية الثلاثة ستقام في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: وكالات