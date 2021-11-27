يقتل ابن زوجته أمامها في حلوان.. المؤبد لموظف والمشدد 10 سنوات لـ«ربة منزل»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة موظف بالسجن الموظف ومعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد في اتهامهما بقتل نجل المتهمة الثانية في حلوان .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسنى العالم، ومحمد فهمى عبدالكريم، والدكتور محمد بركات وأمانة سر محمد جبر

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات ،بتهمه قتل المجنى عليه عمدا، وقال أمر الإحالة أن النيابة تتهم كل من «حسين –ع» و«سماح –م» لانهما في تاريخ سابق عن 2 فبراير 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان، قتلا المجنى عليه «محمد –أ»نجل المتهمة الثانية عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بان تجرد كلاهما من معانى الإنسانية التي فطر عليها البشر وأطلقا عنانهما لأفكارهما الشيطانية دون خوف من عقاب وتحليا بنفوسا خبيثة فاعتادا التعدى على المجنى عليه بالضرب دون رحمة أو شفقة محدثين إصاباته بعموم جسده والتي تأيدت طبيبا بتقرير مصلحة الطب الرعى والتي أودت بحياته مع علمهما بعدم قدرته الجسدية وقواه على تحمل تلك الضربات حال كون المجنى عليه طفلا .