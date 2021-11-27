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لقي طفل في العقد السادس من عمره، مصرعه بطريق الخطأ متأثرا بإصابته بطلق خرطوش طائش من أحد الأشخاص أطلقه ابتهاجا في حفل شبكة عروس والتى أقيمت بقرية سنهوت دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، من المستشفى المركزى بالمدينة، بوصول «أ. م. ع» 6 سنوات مقيم بناحية سنهوت دائرة المركز، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بمنطقة البطن.

و تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام «خ. م. ع» بإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء في حفل شبكة عروس بالقرية، تغير اتجاه إحدها فأصابت الطفل ما أدت إلى وفاته.

تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.