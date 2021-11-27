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قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن انخفاض أسعار الطماطم «المجنونه» عن سعر التكلفة يخرب بيوت المزارعين، موضحا إن قفص الطماطم زنة 22 كيلو جرام يباع حاليا ب30جنيه في المزرعه وكان سعره في نفس التوقيت من العام الماضي 170جنيه بانخفاض 140جنيه عن العام الماضي .

وأضاف أبوصدام ان كيلو الطماطم يباع حاليا في أسواق الجملة بين 1.5 و3 جنيهات ويباع في سوق التجزئة بين 2.5 الي4 جنيهات فيما يبيعه المزارعين بين واحد جنيه و1.5 للكيلو مشيرا إلى إن كيلو الطماطم يكلف الفلاح في المتوسط 2جنيه وتصل تكلفة الفدان نحو 50الف جنيه وتصل انتاجية فدان الطماطم بين15 و20 طن .

وأوضح نقيب الفلاحين، إن هذا الإنخفاض يؤثر في العائد المادي من زراعة محصول الطماطم العروة الحالية، وهو ما يعني ان خسائر الفدان الواحد من الطماطم اذا استمرت اسعاره بنفس المعدل لا تقل عن 20 الف جنيه، مشيرا إلى أن أسباب انخفاض اسعار الطماطم يرجع إلى تداخل عروات معظم المحافظات ونضجها في توقيت واحد بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بهذا التوقيت العام الماضي.

وأشار «أبوصدام»ـ إلى أن هذه الأسباب دفعت المزارعون إلى التوجه والإقبال على مما جعل زراعة الطماطم في شهر أغسطس لتنضج في هذا التوقيت في معظم محافظات الجمهورية أملا في الحصول على نفس العائد مثل العام الماضي، مما زاد من كميات المعروض مع قلة الطلب فانهارت أسعارها بالإضافة إلى توفر تقاوي طماطم مستورده تقاوم التغيرات المناخية وتصلح للزراعة في مختلف أنواع الطقس مع إنخفاض القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية الأساسية في ظل تحسن نسبي للأحوال المناخية ما ساعد في سرعة نضج ثمار الطماطم.

وأكد نقيب الفلاحين، ان مصر تعد من اكبر 5 دول انتاجا للطماطم في العالم بانتاج يزيد عن8مليون طن من الطماطم تقريبا كل عام موضحا ان الطماطم تزرع حاليا طوال أيام العام بمعظم محافظات الجمهورية حيث تزرع التقاوي في مشاتل لتنقل للأرض المستديمة في مده تتراوح من شهر إلى شهر ونصف في ثلاث عروات اساسيه اقلهم مساحه هي العروه النيليه بمساحة 70 ألف فدان تقريبا تليها العروة الشتوية بمساحه تصل الي160الف فدان واكبرهم مساحة العروة الصيفية التي تصل مساحتها لنحو 230 الف فدان فيما يزرع نحو 40 الف فدان في عروات متاخره ومبكره بين هذه العروات.

وطالب أبوصدام الحكومة بضرورة التحرك بجديه لنجدة مزارعي الطماطم الذين يتعرضون لخسائر فادحه بسبب انهيار اسعارها توفير تقاوي طماطم محليه من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لتقليل فاتورة استيراد تقاوي الطماطم وتقليل تكلفة زراعتها حيث نستورد كافة تقاوي الطماطم حاليا مع سرعة انشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المتضررين.

وشدد نقيب الفلاحين، على أهمية دور الدولة في فتح اسواق جديده لتصدير الطماطم ودعم الصناعات القائمه على ثمار الطماطم كمصانع «الصلصة» وتجفيف الطماطم مناشدا المواطنين بانتهاز فرصة انخفاض اسعار الطماطم وتخزينها في صورة صلصه قبل أن تعاود الارتفاع.

وتوقع «أبوصدام»، إرتفاع أسعار الطماطم مرة أخرى في الايام المقبلة مع زيادة برودة الجو وتسرع بعض المزارعين لتقليع الطماطم لرخص سعرها ليتمكن من زراعة القمح قبل فوات اوان زراعته، مما يسبب إرتباكا في زراعة محصول الطماطم.