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احتفل محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني وفريق الأهلي، بذكرى هدف تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك والشهير بالقاضية ممكن. كان أفشة سجل هدفا صاروحيا في شباك أبوجبل حارس الزمالك خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي سمي بنهائي القرن.

ونشر لاعب الأهلي احتفالا بالصور عبر موقعه الخاص إنستجرام، وقال: «سنة كاملة فاتت على واحد من اغلي الأهداف في حياتي، للمرة الأولي وممكن الاخيرة إلى هحتفل فيها بذكري الهدف الجميل إلى حسم لقب غالي جدا للنادي الأكبر في افريقيا، الأخيرة لاني مقتنع أنها جزء من التاريخ وأن القادم أن شاء الله لازم يكون أفضل وأكثر وان لاعيب الكورة بينهي مستقبله أنه يعيش على ماضيه، اسم الشهرة القاضية والقاضية بتيجي في النهاية وانا بقولك أن شاء الله دي مش نهاية دي بداية ل احلام كبيرة وكثيرة، ليلة ٢٧ نوفمبر وبعد خط النص بشوية أفريقيا يا اهلي في ودنك والكورة في وش رجلك والباقي انتوا عارفينه، لكل جمهور الاهلي سنة حلوة يا جميل ✌️✌️».