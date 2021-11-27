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يرى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ناجح في مهمته مع الفريق.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»، :«كارتيرون، ناجح في مهمته مع الزمالك بنسبة 100%، وذلك بعدما نجح في قيادة الفريق في الموسم الماضي في التتويج ببطولة الدوري».

وأضاف :«تعثر الفريق في المباريات الماضية أمر طبيعي، مفيش فريق سيفوز في جميع المباريات، خاصة أن هناك عدم استقرار في الفترة الماضية، بسبب تأخر المستحقات فضلا عن انتهاء عقود أكثر من لاعب في نهاية الموسم الجاري».



يذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وتعرض الهزيمة في أخرى.