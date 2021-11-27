أول تعليق من عمر ربيع ياسين بعد خسارته انتخابات الأهلي

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علق عمر ربيع ياسين، على خسارته انتخابات النادي الأهلي على منصب العضوية تحت السن.

وكتب عمر ربيع ياسين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«خسرت الانتخابات وكسبت ٩٧٠٠ واحد بيحبوني وانا مستقل».

وأضاف:«الف مبروك لقائمة الكابتن محمود الخطيب وان شاء الله اكون داعم ليهم كعضو واعود مرة تانية إلى منصات الاعلام لاستكمال فترة توقف الانتخابات».

وأعلنت اللجنة القضائية عن فوز قائمة محمود الخطيب في الانتخابات كاملة وهي كالتالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادي 19804 صوت.

العامرى فاروق على مقعد نائب الرئيس. 19472 صوت

على منصب أمانة الصندوق خالد مرتجي. 14200صوت

وضمت العضوية فوق السن

طارق قنديل 18232 صوت

محمد الدماطي 19254صوت

مهندي مجدي 17420 صوت

محمد سراج الدين 21800 صوت

محمد شوقي 17804صوت

محمد الغزاوي 18077 صوت

حسام غالي 19200 صوت

أما العضوية تحت السن شملت

محمد الجارحي 15000

مي عاطف. 14100

وشارك في انتخابات الأهلي 22 ألف عضو.

الجمعية العمومية للأهلي تفوض مجلس الإدارة الجديد في اعتماد الميزانية

فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة الجديد في اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المنقضي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 200 عضو فقط من أعضاء الجمعية، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 11042 عضوًا.

بينما حصل خالد الدرندلي، على 7772، وحصل عمر ربيع ياسين على 9689، وحصل خالد سيلمان المرشح على منصب الرئيس على 2322.