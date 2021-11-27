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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل حديثه مع إسماعيل يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، وأمين صندوق نادي الزمالك، بشأن عودته لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:«تحدثت مع إسماعيل يوسف، بعد قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، باعتماد حكم المحكمة الادارية بعودة مجلس ادارة الزمالك بكامل هيئته، لمعرفه موقفه من العودة لمجلس الادارة».

وأضاف :«إسماعيل يوسف، أكد لي أن تركيزه في الفترة الحالية على التدريب فقط، وانه لن يترشح مرة أخرى لانتخابات القلعة البيضاء».

وأوضح :«إسماعيل يوسف، كان يفكر في عدم حضور جلسات مجلس الإدارة، ولكن من الواضح أنه تعرض لضغوطات كبيرة».