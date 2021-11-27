بازوكا يفتح النار ضد لاعبي الإسماعيلي: «لا يستحقون ارتداء قميص النادي»

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فتح سيد عبد الرازق بازوكا، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، النار ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم.

وكان الإسماعيلي تعادل سلبيًا مع غزل المحلة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال بازوكا، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»:«لاعبو الإسماعيلي، موظفين، يلعبون بدون أي روح، كان من المفترض أن يكون أداء اللاعبين أفضل من ذلك خاصة في ظل حضور الجماهير».

وأضاف:«للأسف معظم اللاعبين مشغولين بالرحيل عن النادي في الفترة المقبلة على رأسهم باهر المحمدي وشكري نجيب، وذلك لعدم حديث أي من مسؤولي النادي معهم بشأن التجديد».

وتابع:«هؤلاء اللاعبين لايستحقون ارتداء قميص النادي الإسماعيلي فهم يلعبون بدون أي روح واعتبرهم مثل الموظفين»

وأشار :«الإسماعيلي يحتاج للتعاقد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ما لا يقل عن 5 لاعبين سوبر يستطيعون انتشال الفريق من الكبوة التي يمر بها».