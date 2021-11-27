★ ★ ★ ★ ★

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن موقف ناديه حال طلب الزمالك استعادة أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان البنك الأهلي تعاقد مع أسامة فيصل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»: «العلاقة طيبة بين البنك الأهلي والزمالك، ولكن هناك عقد واتفاق ولا أظن أن هذا سيحدث».

وتابع: «العقود سارية حتى تنتهي وسوف نتمسك باللاعب، والزمالك مليء بالنجوم، واعتقد أنه لن يطلب اللاعب في يناير المقبل».

وعن صفقات الفريق الشتوية قال: «التعاقد مع صفقات جديدة في يناير متوقف على طلبات خالد جلال، المدير الفني وما يهمنا جميعا هو مصلحة الفريق».

وأشار إلى أن انضمام المدافع أحمد ياسين للمنتخب الوطني مجرد بداية، نمتلك العديد من اللاعبين الذين يستحقون تمثيل منتخب مصر.