هند عاكف بـ «إطلالة فرعونية» في حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

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حرصت الفنانة هند عاكف، على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بدار الأوبرا المصرية، الذي أيم أمس الجمعة.

أطلت «عاكف» بإطلالة فرعونية حيث ظهرت مرتدية ملابس فرعونية وزينت شعرها بالإكسسوارات الفرعونية، وتميزت إطلالتها بإرتداء صوار فرعوني في ذراعها .

ويعتبر ظهور هند، بإطلالة فرعونية في افتتاح المهرجان لتكون امتدادًا لحفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم أمس، في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، والذي شهده العالم أجمع بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

الفنانة هند عاكف، من مواليد 18 مارس 1970، اسمها بالكامل هند عبدالمنعم عاكف، وهي ابنة شقيق النجمة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).