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قالت الفنانة سهر الصايغ إن نجاح مسلسل الطاووس الذي عُرض في شهر رمضان الماضي كان نتيجة توفيق من الله، ثم الاجتهاد والعمل بجد وإخلاص.

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع أعضاء فريق العمل كانوا مؤمنون بالقضية وأرادوا تقديم عملا يحمل رسالة للجمهور.

وتابعت سهر الصايغ، أن أهم هدف حققه المسلسل هو الوصول إلى الجمهور، مشيرة إلى أن الجمهور أيضا كان له دورا كبيرا في إنجاح المسلسل لأنه تفاعل مع القضية: «الجمهور دعمنا ووقف في ظهرنا».

وأردفت سهر الصايغ، أنها لم تخف من تجسيد دورها في المسلسل لأن القضية تحمل حدث مهم بالنسبة للمجتمع وكان لابد من مناقشتها، لافتة إلى أن المخرج كان لديه رؤية جيدة عن مشهد الاغتصاب وجعله يرسل رسالة للجمهور.