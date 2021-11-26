منى زكي خلال تقدميها كريم عبدالعزيز في افتتاح «القاهرة السينمائي» :«متميز وصادق»

قدمت الفنانة منى زكي، النجم كريم عبدالعزيز، لمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، بحفل افتتاح الدولي في دورته الـ 43 المقام حالياً بدار الأوبرا المصرية.

قالت الفنانة منى زكي خلال كلمتها، إنها لأول مرة تقف على مسرح الأوبرا بدون رهبة، نظرًا لتقديمها فنان له تاريخ كبير بدأه منذ كان طفلا وهو الفنان كريم عبدالعزيز

وأضافت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، أن هذا الفنان بدأ طفلا ثم أصبح «جان»، متابعة: «كريم عبدالعزيز قمر ومتميز وصادق، وميعرفوش انه واحد من الناس.. طول عمره هيفضل كده، عنده وعي كبير ولم يستخدم أي واسطة مع إنه من عيلة فنية».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار.