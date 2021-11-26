«ثقافة الأقصر» تناقش العلم ومشكلات الإنسان المعاصر

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أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان «العلم ومشكلات الإنسان المعاصر» وأوضح سيد صدقى العلم مفهومه ووظائفه وسماته وأنواع العلوم وأهميتها بصفة عامة والعلم ومشكلات الإنسان المعاصر، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان «طرق تثقيفية علمية جديدة للأطفال» وتحدثت أسماء مناع عن الأطفال هم مستقبل البلاد ويهتم الآباء بتغذية الأطفال ومعالجتهم ومن الطرق الجديدة للتعليم «التعليم الأونلاين، التعليم الهجين، التعليم عن طريق القصة أو الأغنية، طريقة المناظرة، التعليم عن طريق العاب الذكاء، التعليم عن طريق القراءة الجماعية والتلخيص، التعليم عن طريق الحاسب الآلي، الصناعات والحرف اليدوية»، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دورى ثقافى في المعلومات العامة أدارته مقبولة بدوى.

كما عقد بقصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان «اليوم العالمي للطفل» وتحدث محمد محمد الصادق عن أختيار اليوم وأسباب الأختيار وفائدة هذا اليوم، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدتى بعنوان «آخر عربية في قطر الحياة، الطريق»، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة «الوليمة»، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة «يا دنياه السعد»، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطود ورشة حرف بيئية وأشغال يدوية في مجال الكليم للمدربة أسماء محمد حيث تم الإنتهاء من عمل سجادة من الشكل الشنيليا عن طريق المتدربات، وكذلك أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة كروشية لعمل طاقية من الصوف تن كباش الاقصرفيذ سعاد أحمد.