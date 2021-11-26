لقاءات أدبية لنخبة من أدباء الصعيد بالبدارى ومنفلوط 

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تحت رعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة البدارى برئاسة الشاعر احمد شافع

وبمشاركة متميزة لأدباء الصعيد الثقافى وعلي رأسهم الأديب صبره سالم صبره رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة البدارى السابق والشاعر احمد الشافعى رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة أسيوط الجديدة وبمشاركة متميزة للروائي محمد خضيري وحضور خاص للمواهب ايه عبدالسلام ودينا جمال وراشيل مراد واحمد سيد والفنان التشكيلي طلعت خير الدين ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومبدعي البدارى.

وتبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الشابة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية بجانب الاستماع إلى بعض المربعات الأدبية وفن الواو والشعر الحلمنتيشي، وابهرت الحضور الطفلة ندي مدحت بأغنيات اما براوه ولاجل النبي حيث ادتهم ببراعتة شديدة مما نال اعجاب كبار الشعراء والذين تنبؤوا لها بمستقبل مبهر في عالم الغناء .

كما عقد أيضا نادى أدب بيت ثقافة منفلوط برئاسة الأديب الدكتور يحيي محمد القفاص ملتقي ثقافي أدبي بعنوان «»احداثيات الادب وثقافة الفكر«بمقر الموقع، وقد شارك في الملتقي الشاعر على نوح من أدباء القاهرة ومن كفر الشيخ الشاعر ايمن بكر ومن شعراء اسيوط الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بأسيوط السابق والشاعر عبدالغنى مسعود رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة القوصية والشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بابنوب، وبمشاركة متميزة لأدباء نادى أدب منفلوط وعدد من مواهب وبراعم نادى الادب كما شارك بالحضور باقة من مبدعي وفناني منفلوط، وبدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لمدير الموقع والذي رحب بالحضور مؤكداً أن ثقافة منفلوط ترحب بكل المبدعين الشعراء وأنها تفتح ذراعيها للمواهب الادبية الشابة بينما صرح الأديب الدكتور يحيي محمد القفاص أن الملتقي يمثل روح المحبة والتعاون بين الأدباء من كل مكان.

أعقبها بعض القصائد الشعرية الجديدة حيث قدم الشاعر مدثر الخياط قصيدة بعنوان «امي» بينما قدم الشاعر بهاء توفيق مربعات أدبية بعنوان بهائيات كما قدم الشاعر ايمن بكر قصيدة شعرية بالفصحي واختتم الملتقي ببعض القصائد الشعرية التي قدمها الشاعر على نوح.