يوم ثقافى بثقافة الطود بالأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة أ. د. إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، أقام قصر ثقافة الطود يوم ثقافي مفتوح لأطفال مدرسة الحسينات الإبتدائية وتضمن ورشة رسم نفذتها شيرين محمد ورحمة أحمد بقسم الفنون التشكيلية بالقصر، وقدم الأطفال مسرح عرائس، وعمل مسابقة ثقافية في المعلومات العامة للأطفال أدارتها ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر، بجانب ذلك أعد القصر ورشة حرف بيئية وأشغال يدوية في مجال الكليم للمدربة أسماء محمد وتم الإنتهاء من عمل دواسة من الكليم، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد الطاهر وقصيدة بعنوان «أمام مرآتي»، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامي بعنوان «أبيات من فن الواو»، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد دينى في مدح النبى صل الله عليه وسلم أداء على سيد محمد.

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «العدالة الثقافية حق لكل مواطن» وتحدث ضياء الدين محمد أحمد عن مدي قدرة الفرد على الحصول على الخدمات الثقافية وإلي أي مدي تتسم هذة الخدمات بالتوزيع العادل دون تفرقة أو تميز لأي إعتبارا سياسية أو دينية أو عرقية والدولة قادرة على توفير بيئة معرفية مميزة للمجتمع تساهم في رسم لفافة المعرفية ورفع الوعي الثقافي ومكافحة الفكر المتطرف ودور منظمات المجتمع المدني إلى جانب الدولة ومن سياسات العدالة الثقافية في مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة نموذجا من أجل استكشاف حجم تواجد وإنتشار العدالة الثقافية بين محافظات الجمهورية وأول من طبق العدالة بأنواعها في الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإحترام الآخر والآداب مع الغير وأتباع التعاليم الإسلامية والدينية والإجتماعية كلها تصب في العدالة الثقافية للمجتمع وذلك بحضور طلاب مدرسة القباحي الشرقي الإبتدائية.

كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان «النية وأثرها على العبادة» وتحدث الشيخ محمد الأمير محمد واعظ بمنطقة وعظ الأقصر عن الغاية التي من أجلها خلق الله الأنس والجن وإخلاص العبادة والنية لله تعالى والتحذير من الرياء في الأعمال فإنه يحبط العمل ويضيع الثواب، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى قصة «هود.. عليه السلام» تأليف محمد أحمد برانق وسردها محمد زين العابدين وتتضمن القصة الحديث عن نبي الله هود عليه السلام ودعوة قومه إلى عبادة الله تعالى وترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة شاعر النيل «حافظ إبراهيم» ألقاها عبدالرحيم محمد، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان «القط النشيط والدب الكسول» سردتها أسماء محمود.