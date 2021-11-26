كالعادة.. سمير غانم ودلال عبدالعزيز يخطفان التصفيق في حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»

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وجه محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التحية لكل المشاركين في خروج الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يقام حفل افتتاح دورته الآن في دار الأوبرا المصرية، ووجه حفظي الشكر لرؤساء المهرجان السابقين منهم الراحلين عزت أبوعوف ،وسعد الدين وهبة وكمال الملاخ إلى جانب ماجدة واصف، والنجم حسين فهمي الذي حظى بتصفيق حار من الحضور خاصة أنه أول مهرجان سينمائي يحضره «فهمي» منذ فترة طويلة وبعدما غاب عن المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وعرض المهرجان فيلما قصيرا للتذكير بالنجوم الذين رحلوا خلال العام الحالي في لفتة إنسانية مؤثرة منهم سهير البابلي وهادي الجيار واختتمه بالراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز اللذين أثارت صورتهما في نهاية الفيلم القصير تصفيقا حادا من الحضور.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار.