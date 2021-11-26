رئيس جامعة سوهاج: انتظام المحاضرات الدراسية ببرامج التعليم المدمج بالجامعة

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن إنتظام العملية التعليمية بالبرامج الدراسية التابعة لمركز التعليم المدمج بالجامعة.

وقال عبدالخالق- في تصريح له اليوم- أن المحاضرات المباشرة بدأت «وجهاً لوجه» لبرنامج الدراسات العربية والإسلامية وتحقيق التراث بالشراكة مع جامعة المنيا، والتي تعقد داخل مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، وذلك بواقع محاضرتان يومياً لطلاب كل مستوى من المستويات الأربعة، لافتاً إلى أن البرنامج يمنح درجة الماجستير في الدراسات العربية والإسلامية وتحقيق التراث من دار العلوم بجامعة المنيا، كما يحاضر بالمحاضرات نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، مشيراً إلى أن عدد الطلاب بلغ ٦٧٥ دارساً بالمستويات الأربعة.