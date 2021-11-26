مصطفى كمال: أرفض سياسة التدوير بين الحراس فى بيراميدز

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أشاد مصطفى كمال مدرب حراس المرمي بنادى بيراميدز بمستوى الحراس الثلاثة شريف إكرامي والمهدي سليمان وأحمد دعدور الغير المقيد إفريقيًا.

وقال كمال قبل مواجهة إيه إس مانياما الكونغولي الهامة، في لقاء ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية، إن الحراس يسيرون بخطى ثابتة، وفي ظل وجود حراس على أعلى مستوى في النادي يحرص الجهاز الفني دائما على تجهيزهم من خلال الدفع بهم في مباريات الدوري والكونفدرالية، وخوفا من حدوث إصابات مفاجئة بسبب تلاحم المواجهات الأخيرة، تم الدفع بإكرامي والمهدي في اللقاءات الماضية ليكون الثنائي على أتم استعداد وجاهزية، لافتًا إلى إن الأمور تسير بشكل جيد والفريق هدفه هذا الموسم المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها وبالتالي لابد أن يكون الجميع جاهزا بأي صورة ممكنة وقال إنه يرفض اتباع سياسية التدوير بين الحراس حيث أنه من الأفضل تثيبت التشكيل لزيادة الانسجام بين حارس المرمى وخط الدفاع.