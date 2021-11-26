ليلى علوي خلال حفل افتتاح «القاهرة السينمائي» :«أنا بنت المهرجان»

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حرصت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، وظهرت ليلى بإطلالة جذابة وأنيقة إذ ارتدت فستان طويل باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اكتفت بوضع مكياج بسيط يبز ملامح وجهها .

وقالت «علوي» خلال لقائها مق قناة «dmc»: «أنا بنت المهرجان، وسعيدة إني موجودة بحفل الافتتاح وبقول مليون مبروك للمهرجان، وكلنا بنحاول نساعد محمد حفظي اللي عامل كل حاجة حلوة للمهرجان، وتنظيمه على أكمل وجه».

وأضافت: «الدورة السنادي بالمهرجان فيها أفلام مهمة لكل العاشقين للسينما، وفيها أفلام بتتعرض لأول مرة» .

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار