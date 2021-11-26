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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فيتامين ب 12 من أساسيات تكوين الدم.

وأوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن فيتامين ب 12 ينتج كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

وتابع الدكتور حسام موافي أن فيتامين ب 12 مسؤول عن انقسام الخلية داخل الدم، حيث إن أي خلية تنقسم لابد أن تضاعف الكمية المنتجة من فيتامين ب 12.

وكشف أن لكرات الدم عُمرًا محددًا، فالكرات الحمراء تستمر 3 أشهر ثم تموت والكرات البيضاء والصفائح الدموية لها عُمر أيضًا داخل الجسم.