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حسام موافي يحدد عُمر كرات الدم الحمراء في الدم ()

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حسام موافي يحدد عُمر كرات الدم الحمراء في الدم (فيديو) حسام موافي يحدد عُمر كرات الدم الحمراء في الدم ()

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فيتامين ب 12 من أساسيات تكوين الدم.

وأوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن فيتامين ب 12 ينتج كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

وتابع الدكتور حسام موافي أن فيتامين ب 12 مسؤول عن انقسام الخلية داخل الدم، حيث إن أي خلية تنقسم لابد أن تضاعف الكمية المنتجة من فيتامين ب 12.

وكشف أن لكرات الدم عُمرًا محددًا، فالكرات الحمراء تستمر 3 أشهر ثم تموت والكرات البيضاء والصفائح الدموية لها عُمر أيضًا داخل الجسم.

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