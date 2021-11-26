★ ★ ★ ★ ★

عاد سعر الذهب اليوم، مساء الجمعة، 26 نوفمبر 2021، للانخفاض مرة ثانية بعد الإرتفاع الذى حققه صباح اليوم، بسبب ارتفاع الدولار بعد ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فى ثلاث عقود، وتراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، أسفل عن حاجز 1800 دولار للأوقية والذى تخطته صباح اليوم.

وتراجع سعر الذهب اليوم فى مصر بقيم بسيطة لا تتعدى جنيهان فى استجابة لانخفاض السعر العالمى وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، ما بين 783 و785 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الجمعة، بين 893 و895 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الجمعة، بين 783 و785 جنيها ويعد أكثر الأنواع انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الجمعة، بين 671 و673 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الجمعة، ما بين 6264 و 6280 جنيها.

وهذه الأسعار تحددها شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، التى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا في مصر وعلى المستوى العالمى، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

تراجع سعر الذهب عالميًا ، اليوم فى ختام التداول، مساء الجمعة، بسبب ارتفاع الدولار مع احياء رهان المستثمرين اتجاه الفيدرالى الأحتياطى لتشديد السياسة النقجية ورفع الفائدة، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لإقتناء الذهب .

وتراجع سعر الذهب ليتم تداوله أقل من 1800 دولارا للأوقية حيث تم التداول عند 1,792.90 $ ، وقد يجد الذهب الدعم على 1777.40 دولار للأوقية، والمقاومة على 1850.40 دولار للأوقية . الذى لا يُدر عائدا.

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 792.71 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 905.95 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 679.46 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,792.60 $ .

ارتفع بسبب متحور كورونا .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الجمعة 26-11-2021

تراجع جديد .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الخميس 25-11-2021

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 25-11-2021

تراجع عالمي ومحلي .. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأربعاء 24-11-2021