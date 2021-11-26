بسبب متحور كورونا الجديد.. كارثة جديدة في سوق النفط

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تهاوت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم اثر الإعلان عن المتحور الافريقي الجديد لفيروس كورنا، حيث فقدت خام برنت 11٪ مسجلا 72.9 دولار للبرميل وفقد الخام الأمريكي أكثر من 13 ٪ ليتداول تحت سعر69 دولار للبرميل وتعد هذه أكبر خسارة للأسواق النفط خلال آخر شهرين.

وتجدد المخاوف من تراجع الطلب على سواق النفط اثر اكتشاف متحور كورونا الجديد الأكثر خطورة لفيروس كورونا، وتجدد المخاوف بشأن الاغلاقات وتعليق السفر لتغلق الأسواق على أكبر خسارة أسبوعية

يأتي ذلك قبل أيام من اجتماع منظمة الأوبك ديسمبر المقبل ووسط اتجاه امريكي بالتخلي عن جزء من المخزون الاستراتيجي لتهدئة الأسواق التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة وسط ارتفاع جنوني في الطلب على النفط ليتجاوز سعره حاجز 85 دولار للبرميل.

وجاء تراجع النفط ضمن موجه من الانهيارات في البورصات العالمية اذ تهاوي مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة وسط مخاوف من تطور إصابات الفيروس وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.