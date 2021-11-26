ما سر تأخر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 ؟

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تأخر بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وعلمت «المصري اليوم» عن سر تأخر الحفل، بسبب عدم وجود مقاعد لبعض الحاضرين للدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، الذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

تأخر حفل افتتاح المهرجان

ويختار المهرجان للافتتاح الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار.