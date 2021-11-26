إصابه 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

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أصيب اليوم 5 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة وطلقات نارية في مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية «أولاد خلف» بدائرة مركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج، وجرى خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية بسبب خلاف على توقف مركبة «توك توك» بالشارع.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بوقوع مشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة بقرية «أولاد خلف» بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وقوات من الأمن المركزى، وتمت السيطرة على الأوضاع وفرض الهدؤ داخل القرية.

وتبين من المعاينة والفحص، وقوع المشاجرة بين عائلتى «أولاد موسى» و«الموازن» بسبب خلافات الجيرة والخلاف على توقف مركبة «توك توك» بالشارع، وتبادل الطرفين إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة بحوزتهم، مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية متفرقة في اليد والفخذ والساق، وإصابة شخص آخر باشتباه ما بعد الإرتجاج إثر تعرضه للضرب على رأسه بشومة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وفرض تواجد أمنى مكثف في مكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.