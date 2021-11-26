بعد تعافيه من أزمته الصحية.. أول ظهور لـ خالد الصاوي في افتتاح «القاهرة السينمائي»

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حرص الفنان خالد الصاوي، على حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، المقام حاليا بدر الأوبرا المصرية، ويعتبر هذا أول ظهور له بعد تعافيه من أزمتة الصحية ألمت بها مر بها مؤخراً.

وحضر حفل افتتاح المهرجان بدورته الـ43 :«شريف منير، بوسي شلبي، محمد محمود عبدد العزيز، أحمد الفيشاوي، مجدي الهواري، إسلام إبراهيم».

يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضًا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، ويكرم المهرجان أيضًا المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».