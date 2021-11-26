عناق بين يسرا وعلى ربيع في افتتاح «القاهرة السينمائي»: «أنا جاي أخد صورة»

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شارك الفنان على ربيع في تقديم حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حاليا في دار الأوبرا بصحبة الفنان خالد الصاوي في أول ظهور له عقب تعافيه من أزمته الصحية.

ووجه على ربيع حديثه إلى يسرا التي جلست بين ضيوف الحفل: «أنا مش متعود على المهرجانات.. أنا جاي أخد صورة مع الست دي».. لينزل من المسرح ويحتضن يسرا ثم يسلم على النجمات إلهام شاهين ولبلبة معبرا عن اندهاشه: «إيه ده الأستاذة إلهام والأستاذة لبلبة.. ده انا أمي داعيالي».

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار