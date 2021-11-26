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كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن سبب تراجع مستوى محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال المباريات الماضية، هو رفض إدارة النادي احترافه في الدورى السعودي في مطلع الموسم الحالي.

وتلقي الونش عرضا من النصر السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة النادي رفضت إعارته بسبب أزمة منع القيد وعدم قدرة الزمالك على تعويضه بالتعاقد مع مدافع بديل.

رفض العرض أدى إلى غضب الونش وشعوره بالضيق في ظل رغبته في تأمين مستقبله من خلال الاحتراف الخليجي، ومن المنتظر أن يتقدم النادي السعودي بعرض جديد لضم اللاعب في يناير المقبل أملا في موافقة الزمالك على احترافه وسيقوم اللاعب بالضغط على إدارة الزمالك للموافقة.