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انتظم بدر بانون مدافع الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي في معسكر المنتخب المغربي المتواجد حاليا في قطر استعدادا لخوض غمار بطولة كاس العرب المقرر إقامتها الأسبوع المقبل وتحديدا خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان بدر بانون قد اختتم مشاركاته مع الأهلي بمباراة الأمس أمام سموحة في الدوري العام قبل توقف المسابقة لمشاركة الفراعنة في كأس العرب، ونجح الأهلي في الفوز على سموحة بنتيجة 4/1 ليحقق العلامة الكاملة ويواصل سيطرته على صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد 6 مباريات، وأهدر المدافع المغربي ركلة جزاء في الدقائق الأولى من مباراة سموحة بعدما ارتطمت بالعارضة.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن قائمة منتخب المغرب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين أواخر نوفمبر الجاري، ونصف ديسمبر المقبل بـ قطر، وضمت القائمة بدر بانون مدافع النادي الأهلي، وأشرف بن شرقي جناح الزمالك، ووليد الكارتي لاعب وسط بيراميدز.