افتتاح مهرجان المجاردة بلوحة قمم وشيم

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برعاية أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، دشن محافظ المجاردة، سعيد بن علي بن دلبوح، مساء أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان المجاردة الشتوي لهذا العام تحت شعار «قمم وشيم»، بحضور وكيل المحافظة، ثامر المرزوقي، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز، وشيوخ وأعيان القبائل، وجمع غفير من أهالي وزوار المجاردة، وذلك على مسرح شارع الفن بالمحافظة.

بدأ الحفل الخطابي بتقديم محمد الفقيه، الذي شاركه في التقديم كلا من إبراهيم شاكر وعلي آل محسن وعائشة البارقي.

وتم تقديم عرض مرئي لأهم فعاليات مهرجان المجاردة «شتانا غير الموسم الماضي»، الذي شارك في إعداده وتنفيذه 2500 شاب وفتاة من المحافظة ومراكزها، الذين على الرغم من ظروف الجائحة، فإنهم قدموا عملا مميزا، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية آنذاك. ثم قدم شاعر المجاردة، الحفظي الشهري، قصيدة بالفصحى، عقبها قصيدة نبطية للشاعر صالح جراد.

بينما جهزت بلدية المجاردة حدائق شارع الفن وممشاه، ومنطقة البوليفارد، وخصصت فريق عمل خاصا، للإشراف والمتابعة تحت مسمى «فريق حسن الوفادة».

واختتم الاحتفال بلوحات وطنية خلال أوبريت «قمم وشيم»، من كلمات الشاعر أحمد معيض الشهري، وأداء الفنان علي هادي، ومشاركة فرقة «سيوف محافظة المجاردة»، ثم زينت الألعاب النارية سماء المحافظة، وسط حضور جماهيري كثيف من أبناء المحافظة وزوارها. قد حظي الافتتاح بتغطية إعلامية مميزة من القنوات السعودية «الإخبارية والأولى وSBC».