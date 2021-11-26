دينا فؤاد تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

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خطفت الفنانة دينا فؤاد، الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال تواجدها على «الريد كاربت» في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 43، حيث ارتدت فستانا من اللون الزيتى بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وحلق.

دينا فؤاد

وأعربت دينا فؤاد خلال تواجدها على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، واصفة إياه بـ«المهم»، مؤكدة أنه يجب على كل فنان المشاركة فيه ومتابعة الأفلام التي تعرض فيه.

دينا فؤاد

وأكدت دينا فؤاد خلال لقائها على هامش ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، أن مهرجان القاهرة السينمائى واحدا من أهم المهرجانات في العالم، وإن الفنان تقع على كاهله مسؤولية الاختيار الصائب في أعماله أمام الجمهور، بعيدًا عن أي عوامل خارجية، مؤكدة أنها مهتمة بمتابعة الافلام العالمية والمصرية والعربية التي سيعرضها المهرجان خلال الفعاليات.

وأشارت دينا فؤاد إلى أن تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور كل النجوم من العالم أجمع يؤكد أن مصر بلد الحضارة والثقافة والرقي وتحظى بمكانة كبيرة.

دينا فؤاد

وكانت الفنانة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا في «حكاية ماريونيت» التي عرضت مؤخراً، ومن قبلها مسلسل «اللى مالوش كبير» وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها في دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوى» جسده أحمد العوضى، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا في مسلسل «جمال الحريم» عبر شخصية «حنان» التي لاقت صدى واسع عند الجمهور.