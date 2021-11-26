توعية بداء السكري في مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة

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أقام مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة، اليوم، فعالية توعوية، لتسليط الضوء على داء السكري، والمضاعفات الصحية المصاحبة له، بحضور مدير المستشفى، اللواء طبيب أحمد بن عبدالعزيز البريدي، وعدد من منسوبي المستشفى، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في مركز الراشد ميجا مول.

وأوضح اللواء طبيب أحمد بن عبدالعزيز البريدي أن الفعالية تأتي في إطار الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية التي ينظمها المستشفى، بهدف مشاركة المجتمع، وتثقيفهم حول التعامل مع السكري ومرضاه، ومعدلاته المتزايدة بين شرائح المجتمع، والتعرف على عوامل خطورة الإصابة بالسكري، وطرق الوقاية منه من خلال اتباع الأنماط الصحية السليمة. من جهته، بيّن مدير التثقيف الصحي بالمستشفى، سليم الحربي، أن الفعالية ضمت معرضا مجهزا بأحدث المعدات الطبية، و15 ركنا توعويا متنوعا، وعروضا مرئية، وعيادة لقياس العلامات الحيوية، وفحصا عشوائيا للزوار، وتثقيفا طبيا وغذائيا ودوائيا، ومسابقات، وتوزيع جوائز وحوافز تشجيعية على الزوار البالغين والأطفال.