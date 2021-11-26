على طريق الإسكندرية الزراعى.. سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

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على طريق الإسكندرية الزراعى حكايات وأسرار تخفيها وجوه سيدات تجاوزت أعمارهن الأربعين والخمسين عاما، وبمجرد أن تمر بالطريق الواصل بين القاهرة والإسكندرية فى اتجاه الثغر، تجد عشرات المحال الخشبية والعشش المصنوعة من البوص تتراص على جانبى الطريق، خاصة فى منطقة خورشيد أو أبو زهرة، تزينها سيدات وفتيات وبعض الشباب والرجال يقمون بعمل منتجات منزلية فلاحى غاية فى الجمال والنظافة، بأسعار متاحة للجميع، حيث يقمون منذ الصباح الباكر بعمل العيش الفلاحى والرقاق والقرص والعيش المصرى والناشف والفطير المشلتت.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

«المصرى اليوم» اقتربت أكثر للتعرف على حكايات الخبازات وأسرارهن، إذ أكدن أن المشروع كان فى البداية مجديًا، وعلى الرغم من وجود انتقادات، إلا أن المكاسب طيلة السنوات الماضية كانت الأهم.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

الحاجة نوال السيد محمد، أحد أقدم الخبازات بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، قالت لـ«المصرى اليوم»: بقالنا 10 سنين فى المكان بنخبز عيش ونبيعه، مشيرة إلى أن العجين زمان كان بالأيدى فى «الكروانة» إنما الآن تتم الاستعانة بعجانات حديثة لتسهل عليهن الأمر.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

وأضافت أن «سعر كيلو القرص والرقاق والعيش المصرى والناشف بـ20 جنيه، أما الفطير المشلتت فيتراوح سعر الواحدة بين 40 و50 و60 جنيها حسب الحجم، وهناك الفطير بالسمن البلدى بـ100 جنيه، ونشتغل من الساعة 6 بعد الفجر مباشرة حتى السابعة والثامنة مساء كل يوم، من أجل توفير حياة كريمة لأبنائنا، وإحنا كنا أول ناس بنشتغل فى هذا المجال على الطريق الزراعى، والحمد لله بدل البطالة إحنا بنشتغل فى مشروع غير تقليدى لتوفير لقمة عيش حلال لأبنائنا بدلًا من القعدة فى البيوت».

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

وعن الإقبال على منتجاتها، قالت الحاجة نوال: أصبح لنا زبائن كثيرون ومن محافظات أخرى، وبعض الزبائن يحجزون طلبيات خاصة بهم من الفطير المشلتت والعيش الفلاحى والسمن البلدى والجبن القديمة المعروفة بـ«الحادقة»، وكذا السمن والبيض، لكن أفضل المواسم بالنسبة لنا، خاصة أنه يتم سحب كميات كبيرة من المنتجات وبالذات الفطير المشلتت، هى: رأس السنة والمولد النبى وشهر رمضان.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

أما الحاجة أم نور، فقالت إن مشروع إنتاج وبيع العيش الفلاحى والفطير المشلتت فاتح بيوت ناس كتير، وهو مشروع ممتاز، وبنشتغل من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساءً، وإحنا شغالين باليومية التى تتراوح بين 100 و120 جنيها حسب ساعات العمل، وقد يتم التأخر أحيانا إلى ما بعد الساعة السابعة مساء نظرا للإقبال على الشراء.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

خميس الشاذلى، صاحب أحد محال عمل وبيع العيش الفلاحى والفطير المشلتت، قال لـ«المصرى اليوم»، إنه بدأ مشروعه منذ حوالى 10 سنوات فى خورشيد إلا أنه شكا من ارتفاع سعر المواد الخام المستخدمة فى إنتاج العيش بأنواعه والفطائر، مثل السمن والدقيق الفاخر، مشيرا إلى أن سعر صفيحة السمنة زنة 10 كيلو جرامات تباع حاليا بـ 335 جنيها بدلًا من 200 جنيه، وطن الدقيق الفاخر ارتفع من 2500 جنيه ارتفع إلى 8 آلاف جنيه.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

ولفت إلى أن المشروع فاتح بيوت ناس كتير، خاصة أن المحل يعمل به نحو 12 ايعولون 12 أسرة، بينهم 10 سيدات بعضهن من منطقة سيدى غازى بالبحيرة وكفر الدوار ودمنهور، وشابان ورجل كبير ينفق على أسرته وأولاده، فضلا عن أن العاملات من السيدات يسعين على أسرهن، وبعضهن يعانين من أمراض تتطلب الإنفاق عليها للعلاج.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

وقال إن سعر كيلو (الجبنة القديمة) يباع بـ35 جنيهًا، والعيش الناشف الـ7 أرغفة بـ10 جنيهات، وكيلو السمن بـ150 جنيها، والفطير المشلتت يتراوح بين 40 و60 جنيها حسب الحجم ونوعية الفطيرة، حسب الطلب، داعيا جهاز حماية المستهلك لممارسة دوره فى مراقبة أسعار المواد الخام التى أصبحت غير موجودة - بحسب قوله - فضلا عن محاربة احتكار الأسعار.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

أما الحاج منصور يوسف على، فقال إنه يعمل باليومية فى أحد محال بيع العيش الفلاحى للإنفاق على أسرته، ولديه 4 أبناء جميعهم فى مراحل التعليم الجامعى، ما يتطلب توفير مستلزمات مادية، مشيرا إلى أن «الجميع فى محال وعشش بيع العيش الفلاحى على باب الله، يوم فيه ويوم مفيش»، مستطردًا: «المشروع فى بعض الأيام تكون الأرباح ضعيفة، تكفى فقط لدفع يوميات العاملين.. وبالتالى يوم عسل ويوم بصل كما يقولون».

الحاجة سعدية، وهى سيدة خمسينية، تقول إنها تعمل فى هذا المجال منذ 3 سنوات، وزوجها متوفى، وهى التى تعول أسرتها وتنفق على أبنائها، وتحصل على يومية 80 جنيها للتغلب على متاعب الحياة.

«خبّازات على الطريق» سيدات يتحملن «الحر والنار» فى سبيل لقمة العيش

وتابعت: «كل الناس دى خاصة الستات عايزين يربوا ولادهم زى الناس وناكل لقمتنا بالحلال»، ولهذا اضطرتنا الحياة لامتهان صناعة الخبز الفلاحى فى الطريق، ليكون زبائنهن قائدى السيارات والركاب ممن يرغبون فى توفير وجبة سريعة التجهيز أثناء السفر، مشيرة إلى أن معظم السيدات اللاتى يعملن فى صناعة الخبز الفلاحى والفطير المشلتت على الطريق الزراعى، سواء فى منطقة خورشيد أو أبو زهرة، هن ضحية ظروف اجتماعية قاسية أجبرتهن على العمل أمام لهيب النار لساعات طويلة من اليوم من أجل توفير لقمة العيش الحلال لأبنائهن ومساعدة ذويهن.

ولفتت إلى أن المشروع يتضمن فقط فرن غاز للخبز وعجانة وأسطوانة بوتاجاز ودقيقا فاخرا وسمنا وزيتا ومستلزمات الخبز، فضلا عن توفير مكان لعرض المخبوزات، ومحل صغير أو عشش من البوص.

وقالت سهام، إن هذا المشروع يلقى رواجا كبيرا بين الكثير من العابرين وسائقى السيارات الراغبين فى شراء المخبوزات الفلاحى التى كادت تختفى مع مرور الزمن بعدما ظهرت الأفران البلدية لوزارة التموين، ولاسيما أن سعره فى متناول الجميع.