رئيس جامعة أسوان يلتقي نظيره بجامعة خايين اللإسبانية

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التقي رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان وخوان جوميث أورتيجا رئيس جامعة خايين الإسبانية، بحضور المستشار الثقافي الإسباني بجمهورية مصر العربية كانديدو كريس والدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن ومسؤل التعاون الدولي بجامعة أسوان.

أكد رئيس جامعة أسوان، بحث سبل التعاون والعمل على مد إتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين لمدة 5 سنوات مقبلة، في عدد من المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

وأضاف أن اتفاقية التعاون تتضمن التعاون الاكاديمي في السنوات المقبلة بين الجامعتين والحصول على منح علمية وبحثية عن طريق مشروعات بحثية بين الجامعتين والجامعات العالمية الأخرى وذلك من خلال مشروعات مموله من الإتحاد الأوربيّ.

أوضح الدكتور حازم الجمل عميد كلية الألسن ومسؤول التعاون الدولي بجامعة أسوان أن المستشار الثقافي الإسباني كدنديدو كريس بحث كافة سبل أوجه الدعم لقسم اللغة الإسبانية كلية الألسن جامعة أسوان وأن السفارة الإسبانية تقدم كل الدعم لطلاب القسم للارتقاء بالمنظومة التعليمة وخاصة تعلم اللغة الإسبانية كلغة أجنبية كما سيتم اقامة يوم ثقافي اسباني بمقر الكلية بالحرم الجامعي بمدينة اسوان الجديدة ومن المقرر حضور السفير الإسباني والمستشار الثقافي لدعم الطلاب والعمل على تحفيزهم في تعلم اللغة الإسبانية ومعرفة آدابها.