الاحتفال بعيد ميلاد صبري فواز على «الريد كاربت» خلال افتتاح «القاهرة السينمائي»

★ ★ ★ ★ ★

احتفل المصورون المشاركون في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بعيد ميلاد الفنان صبري فواز على السجادة الحمراء للمهرجان.

وظهر صبري فواز وهو يرتدي بدلة واستغنى عن رابطة العنق، وارتدى سلسلة فضية اللون معلق بها مفتاح الحياة.

يشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما يكرم المهرجان أيضا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا بالعالم ضمن قائمة مجلة الTime، ويكرم المهرجان أيضاً المخرج الفرنسي تيري فيرومو مدير مهرجان «كان السينمائي».

اختار المهرجان للافتتاح الفيلم الأسباني «المسابقة الرسمية»، ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار