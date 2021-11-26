جمارك أرقين تضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من معدن الفضة

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تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر ارقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الهواتف المحمولة وكمية من معدن الفضة بالمخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناءا على مذكرة معلومات من الرائد احمد ضياء رئيس وحدة المباحث والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحده المفرقعات وعبدالفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكب م. ع. ح والراكب ع. م. م سودانيان قادمين من الخرطوم تهريب أشياء مخالفة داخل السيارة التي يستقلانها، وكذا اعتزام الراكب م. ا. م والراكب م. ب. ا سودانيان تهريب كمية من معدن الفضة في الأتوبيسات القادمة من السودان .

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك تشكيل لجنة من السادة ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبداللاه ومحمود رشدى مامورى الجمرك لتفتيش السيارة والأتوبيس فتبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة هواوي موديلات حديثة وعدد من القطع من معدن الفضه بإجمالى وزن 1040 جرام تقريبا مخباة داخل جسم الباب الخلفي الأيسر للسيارة التي يستقلها الراكبين الأول والثانى، وقطعه من معدن الفضه بإجمالى وزن ٩٩٥ جرام مخباة داخل الأمتعة الشخصية للراكب الثالث القادم بالأتوبيس وقطعتين من معدن الفضة باجمالى وزن 2020 جرام تقريبا مخبأة داخل حقائب الراكب الرابع القادم بالأتوبيس .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 24 و25 و26 لسنة 2021 وحرره محمود مختار .

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير الإدارة العامة للأمن الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.