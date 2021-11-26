وزيرة التضامن عن افتتاح طريق الكباش: حدث مهيب يكتب صفحة براقة في تاريخ 7 آلاف سنة

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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك، عن مشاركتها امس في افتتاح طريق الكباش: تزداد أيام مصر الزاهية زهواً.. ترتفع هاماتُنا في فخرٍ وعزة.. مصر القوية الأبية البهية تتحدث عن نفسها. يحقق وطننا الغالي وثبات في طريق الحضارة والرقي.. ينهض أولاده بسواعدهم العتية ليجلوا الحجر ويصقلوه فيزدان جمالاً وبهاءً.. ويتشكل تاريخًا جديدًا يجمع بين مجد الماضي ونهضة الحاضر.. ترسمه قلوب تقهر المحن وتوحد الوطن.

أضافت: تشرفت أن أكون بالأمس أحد من شهدوا الحفل التاريخي لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر الرائعة بحضور كريم من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيده الفاضلة حرمه، في حدث مهيب ليعيد ربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر ليكتب صفحة جديدة براقة في تاريخ ٧ آلاف سنة.

تابعت: في الأقصر الشاهقة مدينة الشمس والنور، تشهد جدران المعابد الفرعونية بتعاون وثيق بين الرجل والمرأة، تعمل يدا بيد مع الرجل يدعمها لتصبح عالمة وحاكمة، يقدرها ويحترمها العالم. وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛ تعود الدولة الحديثة تُثِّمن المرأة وتسعى نحو إعادة شأنها وتمكينها لتكون أساساً للدولة الحديثة، كما كانت منذ العهود الأولى. أهنئ جميع المصريين الكرام وأرسل تحية شكر وتقدير للسيد الرئيس في اتخاذ سيادته قرارات النهضة الشاملة بقوة وعزم في كل مناحي الجمهورية.. وأهنئ دولة رئيس الوزراء وأشد على يديه لتحمله كثير من المهام الصعبة التي يحقق فيها إنجازات متجددة، كما أهنئ وأحيي زميلي العزيز المثقف والمبدع معالي وزير السياحة الدكتور خالد العناني الذي قدم لوحتين فنيتين ستخلدان في التاريخ المصري الحديث نزهو بها أمام أبناءنا وأحفادنا، وهما حفل نقل المومياوات الملكية وحفل إعادة إحياء طريق الكباش، لتستمر مصر نحو استكمال طريق البناء والنهضة، وتضيف لبلادنا مجدا جديدا بين أمجاد الحضارة والرقي.

اختتمت: مصر تنطلق وتعبر المسافات في طريق الحضارة.