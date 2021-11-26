البابا تواضروس: الدولة والمؤسسات المختلفة قدمت الأمل للتخفيف عن ذوي الهمم

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تحت رعاية وبحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبحضور د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفلت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة والمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي برئاسة الأنبا ارميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الارثوذكسي بذوى الهمم «احتفالية نحن قادرون» .

وأشاد البابا تواضروس الثانى بأهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة مثمنا جهود وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس والمركز الثقافى القبطى الارثوذكسي في تقديم شراكات فعالة لخدمة الإنسانية. كما أشاد بجهود الدولة والمؤسسات المختلفة في تقديم الأمل للتخفيف عن ذوى الهمم وفتح باب الرجاء للصم وضعاف السمع للتأهيل والتعليم ووجه بشكر الله على عطاياه الكثيرة وشكر جميع المؤسسات: وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات والمركز الثقافى القبطى الارثوذكسي لجهودهم في خدمة المجتمع والإنسانية

رحب الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الارثوذكسي بالحضور واشار إلى جهود المركز منذ افتتاحه عام ٢٠٠٨ في تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية والتدريبية لجميع فئات المجتمع المصرى وتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس ٢٠١٦ والعمل سويا على تأهيل مدربين بلغة الاشارة لخدمة تعليم الطلاب الصم وضعاف السمع بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

وأشاد بجهود إدارة جامعة عين شمس ممثلة في تفعيل بروتوكول التعاون وتدعيم أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وبما يدعم ابنائنا من ذوى الهمم.

كما هنأ د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الطلاب الصم وضعاف السمع بالتخرج ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية على جهودهم في تعليم الطلاب ذوى الهمم وتاهيلهم لخدمة المجتمع.

كما حيت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس ووجهت التحية لأسر الطلاب الصم وضعاف السمع واشادت بدور جامعة عين شمس ككيان وطنى يشارك بشكل فعال في جهود الدولة التنموية وفى احداث الوعى الحقيقى واشادت بجهود تطوير التشريعات والدمج المجتمعى لذوى الهمم وجهود الدولة لتحسين حياتهم وتحويل الاعاقة لطاقة ونشر ثقافة الاختلاف ودعم جهود الاكتشاف والتدخل المبكر لحالات ذوى الهمم وتسهيل دمجهم في الحضانات والمدارس والجامعات.